Morawiecki i Trzaskowski kłócą się o Zielony Ład

Były premier zaproponował też zakład, który polega na udowodnieniu, że złożył on podpis pod europejskim Zielonym Ładem. Morawiecki obiecał takiej osobie "skrzynkę dobrego, polskiego wina".

– Czy dotarły do was szokujące wieści? Tak, byłem sprawozdawcą w sprawie Zielonego Ładu w Komitecie Regionów, który jest ciałem doradczym w UE. A teraz konkretnie, co doradziłem w imieniu europejskich samorządów? – powiedział Rafał Trzaskowski w nagraniu opublikowanym w serwisie X.