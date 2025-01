Nawrocki kolejny raz odpowiedział Dudkowi. Przekazał, czego oczekuje od profesora

Prof. Antoni Dudek określił Karola Nawrockiego jako "człowieka niebezpiecznego”" co odbiło się szerokim echem w mediach. Nawrocki odniósł się do tej opinii, a także do przywołanej przez Dudka sytuacji dotyczącej jednego z doktorantów Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej odpowiedzi przedstawił, czego oczekuje od politologa.