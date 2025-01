Trump został właśnie skazany. Nie zostanie on jednak w żaden sposób ukarany

Donald Trump, prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych, został uznany winnym fałszowania dokumentów w związku z wypłatą 130 tys. dolarów aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels w zamian za jej milczenie. Sąd w Nowym Jorku skazał go na "bezwarunkowe zwolnienie", co oznacza, że nie będzie odbywał kary więzienia ani płacił grzywny. Wyrok zostanie jednak odnotowany w jego aktach, czyniąc go pierwszym prezydentem USA z wyrokiem skazującym.