W październiku Wojciech Szczęsny przerwał swoją piłkarską "emeryturę" i podpisał kontrakt z FC Barceloną Od tego momentu dostawał pensję, cierpliwie trenował, ale i "grzał ławę", bo na murawie nie pojawił się ani na sekundę. Zamiast niego w bramce Barcy stał Hiszpan Iñaki Peña, co rozczarowało polskich fanów.

To zmieniło się w końcu na początku 2025 roku. 4 stycznia Szczęsny w końcu doczekał się debiutu w FC Barcelonie podczas meczu w 1/16 finału o Puchar Króla z klubem Barbastro. Mimo że Katalończycy rozgromili rywali 4:0 (aż dwie bramki strzelił Robert Lewandowski ), to nie wszyscy fani Szczęsnego cieszyli się z jego inicjacji w barcelońskich barwach.

"Pocieszeniem może być to, że trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca. Mecz śledziło całe… 5 tys. widzów, bo tyle mieści się na terenie niewielkiego obiektu. Wiele do życzenia pozostawiała także murawa. Gospodarze nie bawili się w malowanie trawy, bo w wielu miejscach po prostu nie było czego farbować" – pisała nasza dziennikarka.