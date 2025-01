Emerytury polskich gwiazd to temat, który od dawna wywołuje skrajne emocje. Powodem tego jest otwarte skarżenie się artystów na wysokość świadczenia, choć nie odprowadzali składek z myślą o jesieni życia. Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre stawki są naprawdę głodowe.

W naTemat możecie zapoznać się z rankingiem emerytur wybranych polskich osobowości od najwyższej do najniższej .

Małgorzata Ostrowska o pieniądzach artystów na emeryturze

Tymczasem Małgorzata Ostrowska , która jest obecnie jedną z trenerek "The Voice Senior" została dopytana o swoje zdanie w tej kwestii. Dodajmy, że piosenkarka ma 66 lat, wciąż chętnie koncertuje i angażuje się w różne muzyczne projekty.

– Mam przyznaną emeryturę, która jest po prostu bardzo śmieszna i bardzo mnie rozśmieszyła, jak któregoś razu mi ZUS to wyliczył. Nie jestem jeszcze w tej chwili na emeryturze, ponieważ zarabiam i ciągle pracuję na nią – podkreśliła piosenkarka w rozmowie z Pomponikiem.

W dalszej części swojej wypowiedzi nawiązała do swoich kolegów i koleżanek z branży. Odpowiedziała w ten sposób na krytykę internautów, którzy wskazują, że artyści składki emerytalne odprowadzali w kratkę, o ile w ogóle.

– Trzeba pamiętać, że w czasach kiedy graliśmy najwięcej, w latach 80. i 90. nikt z artystów i organizatorów imprez nie myślał o tym. Być może organizatorzy myśleli, ale z kolei gdyby weszli w taki system, który ZUS akceptuje, to musieliby więcej płacić artystom, musieliby więcej żądać za koncerty i byłoby to trudne – zwróciła uwagę Ostrowska.

To nie pierwszy raz, gdy broniła tych, którzy dziś narzekają na niskie emerytury i są jednocześnie mocno krytykowani przez internautów . "Trzeba było o tym pomyśleć wcześniej" – piszą fani.

– Muszę zacząć trochę bronić artystów, na których wiesza się psy za to, że nie płacili składek. Nie liczę na żadną emeryturę z ZUS-u, mam ją głęboko w zadzie, bo wiem, że będzie w ogóle śmieszna, nieistotna jest dla mnie. Kochani, gdybyśmy swoim pracodawcom, wszystkim estradom potem agencjom organizującym dopisywali do tego jeszcze składkę ZUS-owską to po prostu nie mielibyśmy połowy pracy – skwitowała Ostrowska.