Szczęsny z czerwoną kartką. To jego trzeci mecz w Barcelonie...

To miał być dzień chwały Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz FC Barcelona wyszedł na boisko w podstawowym składzie. To dopiero jego trzeci mecz w barwach klubu. I mimo faktu, że jego koledzy urządzili Realowi Madryt jesień średniowiecza, Szczęsny nie zaliczy meczu do udanych. Za faul na Mbappe wyleciał z boiska.