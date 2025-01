Kim był Mariusz Trynkiewicz?

Mariusz Trynkiewicz to polski seryjny morderca i przestępca seksualny. Za zabójstwo w lipcu 1988 roku czterech chłopców został skazany na karę śmierci, zamienioną później na mocy amnestii na 25 lat więzienia. Ze względu na popełnione zbrodnie, nazywano go "Szatanem z Piotrkowa", ponieważ urodził się w Piotrkowie Trybunalskim.

W 2014 r. szykował się do wyjścia na wolność po odbyciu kary, jednak na mocy tzw. ustawy o bestiach, sąd nakazał umieszczenie go w zamkniętym ośrodku . Trynkiewicz był pierwszym pacjentem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

W zamkniętym ośrodku przebywał do września 2019 r., później przewieziono go do zakładu karnego. 31 lipca 2015 r. został skazany na 5,5 roku pozbawienia wolności za posiadanie dziecięcej pornografii.