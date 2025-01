Koniec pieców gazowych. Unia podała termin. Fot. Piotr Kamionka / Reporter

Tymi zmianami muszą czuć się zawiedzeni wszyscy ci, którzy wymieniali popularne kopciuchy na piece gazowe, myśląc, że dokonują ekologicznego rozwiązania – czytamy w money.pl.

Unia wprowadza zakaz pieców gazowych. Od kiedy?

Używanie kotłów gazowych to mniej zanieczyszczeń niż w przypadku węglowych. Warto jednak wiedzieć, że piece gazowe nie są całkowicie bezemisyjne. Ich eliminacja to element unijnego planu Fit for 55, który zakłada ograniczenie emisji CO2 do 55 proc. do 2030 roku w stosunku do poziomu z 1990 roku.

Unia znowelizowała swoją dyrektywę budynkową, która wprowadziła zakaz udzielania dotacji na instalacje kotłów zasilanych paliwami kopalnymi już od 2025 roku – podaje forsal.pl.

Wyjątkiem będą systemy hybrydowe, w których kotły gazowe pełnią tylko funkcję pomocniczą, a głównym źródłem ciepła są urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE), takie jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne.

2030 rok jest datą, od której wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne. Oznacza to zakaz montowania pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz ziemny.

To nie wszystko. Do 2040 roku zmiany obejmą też budynki, które już istnieją. Alternatywa to energia elektryczna produkowana w instalacjach fotowoltaicznych, która zasila pompy ciepła.

Zmiany w rozmowie z money.pl wyjaśniła ekspertka. Maria Niewitała-Rej, analityczka ds. polityki klimatyczno-energetycznej w Instytucie Reform, zaznaczyła, że "zgodnie z ostateczną wersją dyrektywy EPBD od 1 stycznia 2025 roku wsparcie na samodzielne kotły gazowe zostanie wycofane". – Od 2030 roku takie urządzenia nie będą mogły być montowane w nowych nieruchomościach, a wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne. Do 2040 roku kotły gazowe powinny zostać zastąpione innymi rozwiązaniami – dodała ekspertka.

Ekspertka dodała, że korzystanie z gazu będzie znacznie mniej opłacalne. Dyrektywa unijna nałożyła na państwa członkowskie obowiązek opracowania planów działania pozwalających na odejście od gazu w budynkach do 2040 roku.

Obecnie w Polsce z ogrzewania gazowego korzysta około 2 milionów gospodarstw domowych. Portal money.pl zwraca uwagę, że ponad 230 tysięcy kotłów gazowych zostało zakupionych dzięki dotacjom z programu "Czyste Powietrze".

Ceny gazu wzrosną

Ceny gazu będą też wyższe, bo od 2027 roku zostanie wprowadzony system ETS2. To nowa faza Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, która obejmie również budynki. Ogrzewanie gazowe będzie też droższe ze względu na wzrost cen tego surowca.