W 2025 r. dzięki uldze termomodernizacyjnej możemy odliczyć jeszcze więcej wydatków. Jakich? Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Reklama.

Ulga termomodernizacyjna istnieje od 2019 roku i ma być zachętą do inwestowania m.in. w odnawialne źródła energii (do tego jeszcze przejdziemy) w domach jednorodzinnych. Podatnicy mogą zmniejszyć swój dochód (przychód) do opodatkowania o właśnie wydatki na taki remont.

"Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej). Maksymalna kwota odliczenia od dochodu wynosi 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych (w przypadku małżeństwa kwota ta może wynieść 106 tys. zł) – czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Reklama.

Czym jest termomodernizacji budynku? Ulga podatkowa przysługuje na różne, mniej oczywiste wydatki

Termomodernizacja to nie tylko montaż fotowoltaiki czy kolektorów słonecznych. Od podatku możemy sobie odliczyć np. docieplenie ścian lub dachu budynku czy montaż bardziej szczelnych okien i drzwi.

Dzięki temu też uzyskujemy mniejsze straty ciepła, czyli zużywamy mniej energii (pełny wykaz wydatków i usług jest w stosownym rozporządzeniu). Ulga przysługuje też przy wymianie źródła energii na bardziej ekologiczne (niewykorzystujące paliw kopalnych np. piec czy kocioł na pellet).

Reklama.

To nie wszystko: od 1 stycznia 2025 roku do ulgi termomodernizacyjnej włączone są też wydatki na magazyny energii i magazyny ciepła. Ponadto można na to uzyskać dotację w ramach programu Mój Prąd (nabór wniosków do 6 marca).

Resort tym samym chce zakończyć problemy przy interpretacji przepisów. Dotychczas uważało się, że można odliczyć koszty tych urządzeń, gdy są np. częścią instalacji OZE (odnawialne źródła energii). Jednak teraz można to zrobić również wtedy, gdy kupimy sam magazyn energii/ciepła.

W jaki sposób możemy odliczyć ulgę termomodernizacyjną na powyższe wydatki? Możemy to zrobić w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28) od:

Reklama.

dochodu opodatkowanego według skali podatkowej dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych