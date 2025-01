Ryanair z pewnością nie słynie z komfortowych warunków. Wiele osób narzeka na ciasnotę, a za miejsca z większą przestrzenią na nogi trzeba dodatkowo płacić. Są jednak fotele, które należą do bardzo wygodnych. Tiktokerka zdradziła właśnie, gdzie w tanich liniach można ich szukać.

Wybór miejsca w samolocie ma znaczenie dla Twojej wygody

Ile osób, tyle przekonań co do tego, które miejsce w samolocie jest najlepsze. Jeżeli wybierzecie miejsce z przodu maszyny, z pewnością będzie tam ciszej, bo nie będziecie słyszeć szumu silników.

Dobrym wyborem dla osób obawiających się turbulencji mogą być miejsca na skrzydle. To właśnie tam w razie sytuacji awaryjnej "podskoki" samolotu są najmniej odczuwalne. Dodatkowym plusem z pewnością są tutejsze wyjścia ewakuacyjne z większą ilością miejsca na nogi, ale w zamian widok z okna to w zasadzie skrzydło i nic więcej.

Rzędy za skrzydłami są jednak znacznie głośniejsze z powodu ryku silników. Z drugiej jednak strony są one idealne dla miłośników fotografii. To właśnie tam możecie robić instagramowe ujęcia, na których widać skrzydło samolotu, a także rozciągające się pod nim widoki na chmury lub mijane miasta czy góry.

W kwestii konkretnego miejsca wiadomo, że najbardziej pożądane fotele z literką A lub F, bo to one znajdują się pod oknami (w klasycznym układzie 3x3), a najmniej te z oznaczeniem B lub E, bo to znienawidzone przez podróżnych rzędy środkowe. Dodatkowo w Ryanairze podobno najlepiej mieć miejsce z prawej strony (D, E lub F), bo ilość miejsca na nogi jest tam nieco większa niż w przypadku lewej strony.