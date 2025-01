Cło za telefon w Egipcie wyniesie prawie 40 proc. jego wartości

Po pierwsze opłata nie będzie naliczana w przypadku, kiedy do telefonu nie wkładacie egipskiej karty. Korzystając wyłącznie z tej ze swojego kraju, możecie czuć się bezpieczni. Jednak pamiętajcie, że w Egipcie nie ma darmowego roamingu, więc dzwonienie, wysyłanie SMS-ów, a przede wszystkim korzystanie z pakietu danych oznacza bardzo wysokie opłaty. Nie kupując lokalnej karty, będziecie zatem zmuszeni do korzystania z hotelowego Wi-Fi .

Limit telefonów wwożonych do Egiptu. Tu może pojawić się kolejny problem

Turyści wyjeżdżający do Egiptu powinni też uważać na to, ile komórek mają przy sobie w momencie przekroczenia granicy. Trzeba to będzie bowiem zgłosić na lotnisku, czy przejściu granicznym. Jak informuje hurghada24.pl, do kraju faraonów będzie można wwieźć jedynie 4 telefony.