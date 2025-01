Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Wielu z nas zdarzyło się przyłapać na rozmowach z samym sobą. Czasem robimy to, gdy próbujemy zapamiętać listę zakupów, innym razem, gdy musimy podjąć trudną decyzję lub odreagować emocje po kłótni. Ale pytanie brzmi czy mówienie do siebie jest oznaką problemów, czy może wręcz przeciwnie – świadczy o zdrowej psychice?

Mówienie do siebie – co oznacza? Psycholog wyjaśnia Fot. 123rf/zdjęcie seryjne

Reklama.

Mówisz sama do siebie? "Self-talk" znaczy więcej niż myślisz

"Self-talk" to termin określający wewnętrzne lub zewnętrzne rozmowy, które prowadzimy sami ze sobą. Mogą one przybierać różne formy – od pełnych zdań wypowiadanych na głos po ciche, szybkie myśli, które przebiegają przez nasz umysł. Według badaczy jest to całkowicie normalne i powszechne zjawisko. Pełni kluczową rolę w regulowaniu naszych emocji, organizacji myśli i podejmowaniu decyzji.

Psychologowie podkreślają, że mówienie do siebie nie jest wyłącznie domeną dzieci, które często prowadzą głośne dialogi podczas zabawy. Dorośli również korzystają z tej strategii, choć często robią to bardziej dyskretnie. Co więcej, rozmowy z samym sobą mogą być nie tylko oznaką zdrowej psychiki, ale także potężnym narzędziem wspierającym rozwój osobisty i efektywność w codziennym życiu.

Reklama.

Co daje nam mówienie do siebie?

Porządek w myślach

Kiedy mamy do czynienia z dużą ilością informacji lub musimy podjąć trudną decyzję, rozmowy z samym sobą pomagają nam uporządkować chaos w głowie. Wypowiadając swoje myśli na głos, lepiej je analizujemy i rozumiemy. To jak rozmowa z przyjacielem, tyle że tym przyjacielem jesteśmy my sami.

Lepszą koncentrację

Badania wskazują, że mówienie do siebie może poprawiać koncentrację. Na przykład, kiedy próbujemy znaleźć coś w zatłoczonym pokoju, wypowiadanie na głos nazw przedmiotów, których szukamy, zwiększa naszą skuteczność. Eksperymenty przeprowadzone przez psychologa Gary'ego Lupyana wykazały, że osoby, które na głos powtarzały nazwę szukanego obiektu, znajdowały go szybciej niż osoby, które pozostawały cicho.

Reklama.

Regulowanie emocji

Self-talk odgrywa również kluczową rolę w zarządzaniu emocjami. W sytuacjach stresowych możemy uspokoić się, mówiąc do siebie łagodnym tonem, np. "Dasz radę, wszystko będzie dobrze". Takie pozytywne komunikaty pomagają obniżyć poziom lęku i poprawić nasze samopoczucie.

Motywuje i buduje pewność siebie

Rozmowy z samym sobą mogą działać motywująco. Powtarzanie afirmacji, takich jak "Jestem dobrze przygotowany" czy "Poradzę sobie z tym wyzwaniem", wzmacnia naszą pewność siebie. Według psychologów sportu, takie praktyki są szczególnie popularne wśród zawodowych sportowców, którzy wykorzystują self-talk do zwiększenia swojej wydajności.

Reklama.

Czy rozmowy z samym sobą są oznaką geniuszu?

Niektórzy psychologowie sugerują, że mówienie do siebie może być powiązane z wyższą inteligencją. Osoby, które często analizują swoje myśli na głos, mają większą świadomość siebie i lepsze umiejętności rozwiązywania problemów. Rozmowy z samym sobą mogą również wskazywać na wysoki poziom kreatywności, ponieważ pozwalają eksplorować różne pomysły i perspektywy.

Na przykład Albert Einstein był znany z tego, że często prowadził głośne dialogi z samym sobą podczas pracy nad swoimi teoriami. Podobnie inne wybitne postacie, takie jak Ludwig van Beethoven czy Nikola Tesla, przyznawały, że rozmowy ze sobą pomagały im w procesie twórczym.

Kiedy self-talk może być problemem?