"Raz sierpem, raz młotem" na wiecu Nawrockiego. Co w tym złego? Nie wiem, od czego zacząć...

– A co złego w haśle "raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę"? – pyta Przemysław Czarnek, były minister edukacji, komentując okrzyki na wiecu Karola Nawrockiego. Cóż, to tak, jakby pytał, co złego w salucie rzymskim albo swastyce. Wszak pierwsze to starożytne pozdrowienie, drugie zaś symbolizuje słońce. Raczej to nie efekt niewiedzy, bo Czarnek doskonale wie, co robi i gra na nastrojach społecznych.