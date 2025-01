Fot. YouTube / State Of Mind with Maurice Benard

Leslie Charleson nie żyje. Gwiazda "Szpitala miejskiego" miała 79 lat

Leslie Charleston urodziła się 1945 roku w Kansas City w stanie Missouri. Karierę aktorską rozpoczęła od opery mydlanej stacji ABC "A Flame in the Wind" w 1964 roku. W jej filmografii znalazły się takie tytuły jak "Przyjemny sposób na umieranie" (1968), "Dzień delfina" (1973) i "Diagnoza morderstwo" (1993).

Co ciekawe, w 2001 roku Charleson zagrała samą siebie w odcinku "The One with the Stipper" kultowego sitcomu "Przyjaciele".