Powiew wiosny w Europie. Oto jakie temperatury będą w Polsce do końca stycznia. Fot. WXCharts.com

Obecnie do Polski napływa bardzo ciepłe powietrze z południowo-zachodniej Europy. Chłód i silny mróz zostaną wypchnięte także z naszego kraju na wschód i południowy wschód kontynentu. Jaka pogoda do końca stycznia? Powiew wiosny w Europie

Fala ciepłego powietrza ma pozostać w Polsce aż do końca stycznia – tak przynajmniej wynika z długoterminowej prognozy pogody. Fala ta ma być związana z bardzo silnym niżem, który będzie nad Europą w ostatniej dekadzie stycznia.

Temperatury na całym kontynencie wskazują, że wiosna 2025 pokaże już w styczniu swoje oblicze.

Jednak w pierwszej części tygodnia temperatury będą jeszcze bardzo niskie, ale od połowy tygodnia na zachodzie Europy zrobi się już bardzo ciepło. W Hiszpanii, Francji i Niemczech temperatury sięgać mogą nawet powyżej 15 stopni .

Ostatnia dekada stycznia to już prawdziwy powiew wiosny w tej części Europy. We Francji wartości temperatury pod koniec stycznia mają przekroczyć 20 stopni. Lokalnie może być nawet powyżej 25 stopni!

Na koniec miesiąca mrozu praktycznie w całej Europie już nie będzie. Jedynie lokalnie w Alpach i daleko nad Rosją pojawią się ujemne temperatury. Wygląda więc na to, jakby wiosna w niektóre regiony Europy przyszła już na stałe. Także w Polsce ma zrobić się od wtorku (14 stycznia) wyraźnie cieplej. Napłyną do nas cieplejsze masy powietrza z zachodu Europy. Dodatnie temperatury będą z nami w ciągu najbliższych kilku dni i nocy. Choć mówienie o wiośnie to zbyt wiele, to wyraźnie odczujemy powiew ciepła.

Przejściowe ochłodzenie zapanuje wprawdzie w Polsce w dniach 20-22 stycznia . Będzie jednak oznaczało jedynie słaby mróz nocami. Wiele jednak wskazuje na to, że 25 stycznia, gdy wiosna na dobre zawita do Europy, w naszym kraju także zrobi się wyraźnie cieplej. Temperatury w całym kraju będą przekraczać plus 10 stopni.