Trzy nowe dziewice konsekrowane. Leżały krzyżem przed ołtarzem i ślubowały czystość

12 stycznia trzy kobiety zostały włączone do grona Dziewic Konsekrowanych, a dwóm wdowom ksiądz udzielił szczególnego błogosławieństwa. W ten sposób zdecydowały się trwać w czystości seksualnej do końca życia, poświęcając się służbie Bogu i Kościołowi. Przed nimi nowe obowiązki życia jako służebnice Chrystusa. Co do nich należy?