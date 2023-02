Dziewic konsekrowanych i pustelników zdecydowanie przybywa. Podano konkretne dane

W wypadający 2 lutego Dzień Życia Konsekrowanego Katolicka Agencja Informacyjna pisze "spektakularnym wzroście" liczby pustelników, dziewic i wdów, które przyjęły konsekracje. Aż 800 osób zdecydowało się na taką formę życia.

Dziewice konsekrowane i pustelnicy w Polsce. Są konkretne dane. Fot. Iwona Lisowska / Reporter / East News

Coraz więcej osób składa śluby, powierzając całe swoje życie Bogu. Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała najnowsze dane

W samym 2022 roku odbyło się 61 konsekracji, a w całym kraju łącznie aż 800 osób wybrało tę niecodzienną formę praktykowania wiary

"Zaczynają się odradzać w Polsce i cieszą się rosnącą popularnością. (...) W ostatnich latach najczęściej są to kobiety między 30 a 40 rokiem życia" – pisze KAI

Dziewice konsekrowane i pustelnicy rosną w siłę

Wyjaśnijmy, że dziewice konsekrowane, pustelnicy i wdowy poprzez konsekrację decydują się na indywidualne powierzenie się Bogu. W ten sposób funkcjonują jako "znak miłości Boga", choć nie należą do żadnego zgromadzenia czy zakonu.

Konsekracja jest na tyle ważnym obrzędem, że wykonuje ją sam biskup przypisany do danej diecezji. W ostatnich latach hierarchowie Kościoła katolickiego mieli ręce pełne roboty, bowiem już we wszystkich diecezjach są osoby, które przyjęły konsekrację.

Z informacji Katolickiej Agencji Informacyjnej wynika, że jeszcze w 2021 roku w Polsce żyło 362 dziewic konsekrowanych i 375 wdów konsekrowanych. W 2018 roku zaś odnotowano 6 pustelników.

Teraz mamy do czynienia z dość dynamicznym wzrostem tych liczb. W 2022 roku przeprowadzono 61 konsekracji. Liczba dziewic wzrosła do 398, a konsekrowanych wdów do 362. Więcej jest też pustelników. Już nie 6 a 9 osób prowadzi ten niepopularny tryb życia.

Jak podaje KAI, najwięcej wdów konsekrowanych odnotowano w archidiecezji łódzkiej. Jest ich tam bowiem aż 75. Na drugim miejscu uplasowała się archidiecezja szczecińsko-kamieńska. Tam funkcjonuje 37 wdów.

Jeśli zaś chodzi o dziewice konsekrowane, prym wiedzie archidiecezja warszawska, której biskup przyjął ślubowania od aż 57 osób. Drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno archidiecezje: krakowska (36) i gdańska (29).

Archidiecezja łódzka wyróżnia się także, jeśli chodzi o pustelników. W regionie aż 2 osoby zawierzyły się Bogu w ten sposób. Kolejne dwie są przypisane do diecezji elbląskiej.

KAI przypomina, że do przyjęcia konsekracji należy mieć ukończony 25. rok życia. Jak zauważyła agencja, w przypadku kobiet o konsekrację proszą zazwyczaj kandydatki w wieku od 30 do 40 lat.