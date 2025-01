Wyciekło, jaką dywersję Putin planował w Polsce. "Doradcy Bidena przekazali ostrzeżenie"

To najgroźniejszy przykład rosyjskiej dywersji w naszym kraju. Jak podaje "The New York Times", administracja Joe Bidena w ubiegłym roku ostrzegła Władimira Putina przed planowanymi przez Rosję akcjami sabotażowymi w samolotach transportowych. Stało się to po serii z pozoru niewinnie wyglądających pożarów w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce.