Ależ zaskoczenie w pogodzie. Różnica w temperaturze w ciągu kilkunastu dni sięgnie nawet 30 stopni! Fot. WXCharts.com

Chłodne masy powietrza się wypychane na wschód Europy. Widać za to już bardzo ciepłe powietrze, które napływa do Polski aż z Afryki. Z każdym dniem będzie się ono zbliżać przez Wyspy Brytyjskie, Francję i Niemcy. Temperatura w Polsce poszybuje ostro do góry – prognozują Fani Pogody.

Jaka pogoda do końca stycznia? Czeka nas gwałtowne ocieplenie

To, co się obecnie dzieje, jest rzadko spotykanym ociepleniem. Jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek było -19 stopni. Na mapach temperatury do końca stycznia widać jednak nawet 12-13 stopni powyżej zera! A to różnica ponad 30 stopni w ciągu kilkunastu dni.

Już od wtorku aż do końca tygodnia ujemne temperatury pojawiają się na krótko tylko nocami, głównie na południu Polski. Dodajmy, że znacznie chłodniej niż w Polsce czy nawet w Norwegii w najbliższych dniach będzie na Bałkanach!

Temperatury w dzień będą wzrastać w naszym kraju do 5-10 stopni, za to na Bałkanach mróz będzie trzymał nawet w dzień.

Jednak koniec zimy w Europie będzie widać w najbliższych tygodniach. W ostatniej dekadzie stycznie na południu kontynentu temperatury zaczną wzrastać powyżej 20 stopni. Oczywiście to prognoza długoterminowa, a więc obarczona sporym ryzykiem, ale gdyby to się potwierdziło, to wiosna przyszłaby do Europy jeszcze w styczniu.

Większych zmian także w Polsce nie widać do końca stycznia. Będą jeszcze co prawda zdarzać się noce, gdy temperatura spadnie poniżej zera, ale minimalnie.

Ogólny trend aż do końca stycznia jest taki, że zima, taka śnieżna i mroźna, raczej w Polsce nie powróci. Średnia wartość temperatury będzie dostatnia i charakterystyczna raczej dla przedwiośnia. Wspomnijmy tylko, że w ciągu doby temperatura będzie kształtować się w okolicach 1-5 stopni Celsjusza.

Głównego ocieplenia można spodziewać się w Polsce w okolicach 18-20 stycznia . Choć nie zmienia to faktu, że noce w rejonie rozpogodzeń, zwłaszcza na południu kraju, mogą być mroźne.

