– Drogi Wołodymyrze, drogi przyjacielu – tak zwracał się premier Tusk do goszczącego w Polsce prezydenta Zełenskiego.

– Jeśli chcemy być poważnie traktowani przez Trumpa, musimy poważnie traktować sami siebie – mówił z kolei Donald Tusk . Dodał, że zapowiedzi nowej amerykańskiej administracji trzeba traktować poważnie. Wytłumaczył, że nie uważa się za eksperta od amerykańskich planów, ale w swojej poprzedniej roli wielokrotnie spotykał się z Trumpem. Dodał, że oznacza to też koniec z lekceważeniem przez wiele państw Europy wydatków na zbrojenia.

Tusk mówi o przełomie w kwestii Wołynia

– Nie pozwolę, by Wołyń wykorzystywano w politycznych grach, ale będę pracował na rzecz zrozumienia tego problemu przez Ukrainę – mówił Tusk na wspólnej z Zełenskim konferencji po spotkaniu.

Wytłumaczył też, że Polska nie uzależnia swojego poparcia Ukrainy w drodze do NATO i UE od kwestii Wołynia.

Dodał, że sprawa zbrodni wołyńskiej zbliża się do rozwiązania.

– Jest potrzeba polskich rodzin, by pochować bliskich, którzy byli ofiarami zbrodni wołyńskiej. Rozumiemy się w tej kwestii i doceniam to, że znajdujecie w swojej sytuacji czas na rozwiązanie tej sprawy – mówił Tusk Zełenskiemu.

To udało się dopiero Radosławowi Sikorskiemu, który od dłuższego czasu wywierał presję na Ukrainę, by ta otworzyła drogę do poszukiwań i godnego pochówku ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Ta sprawa przez dekady pozostawała kością niezgody między Warszawą a Kijowem. Scysja między Sikorskim a Wołodymyrem Zełenskim, jaka miała miejsce podczas zeszłorocznego spotkania w Kijowie, stanowiła prawdopodobnie punkt przełomowy.