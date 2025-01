Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Wiele osób czeka już na zwrot nadpłaconego w 2024 roku podatku. Na ogół chodzi o kwoty nieprzekraczające kilkuset złotych, ale zawsze warto swoje pieniądze dostać jak najszybciej. Oto sposoby na to, by urząd skarbowy zwrócił nam nadpłacony podatek w ekspresowym tempie.

Jak najszybciej dostać zwrot podatku? Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Reklama.

Do końca lutego 2025 roku każdy pracownik musi dostać od swojego pracodawcy (pracodawców) dokumenty PIT 11. Z nich dokładnie dowiemy się, ile zarobiliśmy, ile pracodawca w naszym imieniu przekazał na ubezpieczenia społeczne i zaliczki podatków.

Najważniejszymi dla podatnika terminami są te, które określają czas na rozliczenie podatku. W 2025 roku możemy to zrobić od 15 lutego do końca kwietnia. Mowa oczywiście o najbardziej popularnym rozliczeniu na formularzu PIT-37.

Czy warto jak najwcześniej złożyć zeznanie podatkowe?

Tak, opłaci się to oczywiście tym osobom, które mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Im wcześniej dostaniemy pieniądze, tym szybciej będziemy mogli z nich korzystać. Będą po prostu krócej na kontach skarbówki, dłużej na naszym i mniej stracą na wartości.

Reklama.

Osoby, które spodziewają się dopłaty, tradycyjnie rozliczają się jak najpóźniej. W ten sposób jak najdłużej obracają swoimi pieniędzmi.

Kiedy można złożyć zeznanie?

PIT-37 będzie można złożyć od 15 lutego. Zauważmy, że to data wcześniejsza od ostatecznego terminu, w jakim pracodawcy muszą dostarczyć formularze PIT-11 swoim pracownikom (28 lutego). Ale pracodawcy mają obowiązek wcześniej (do końca stycznia) wysłać dane do urzędów skarbowych. Dlatego w systemie podatkowym wszystkie dane powinny już być dostępne.

15 lutego Ministerstwo Finansów uruchomi system pozwalający na rozliczenie PIT-u przez internet. Czy można rozliczyć się wcześniej? Można. Jeśli ktoś ma już wszystkie dokumenty od pracodawcy (lub pracodawców) może wypełnić drukowany formularz i zanieść go do swojego urzędu skarbowego lub wysłać go pocztą. Zostanie on jednak uznany za złożony 15 lutego.

Reklama.

:

Czy takie działanie przyspieszy zwrot podatku? Nie. W przypadku deklaracji składanych elektronicznie (za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje) skarbówka ma 45 dni na przesłanie zwrotu nadpłaconego podatku. W praktyce robi to w zaledwie kilka dni. W przypadku deklaracji składanych w formie papierowej ten termin to 3 miesiące (czyli plus minus 90 dni).

Gwarancją najszybszego zwrotu jest więc złożenie elektronicznej deklaracji w dniu 15 lutego.

Jest jeszcze jeden sposób na przyspieszenie zwrotu podatku. Otóż posiadacze Karty Dużej Rodziny mają zagwarantowany ustawowo zwrot podatku w ciągu maksymalnie 30 dni w przypadku rozliczenia elektronicznego. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym, w których rodzice mają lub mieli na otrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

Reklama.

Jeśli ktoś ma więc taką kartę, wystarczy, że w formularzu PIT-36 zaznaczą pozycję poz. 529, a w formularzu PIT-37 – pozycję 163. Ich zeznanie zostanie rozliczone w pierwszej kolejności.

Warto jednak zauważyć, że obecnie "przyspieszanie" zwrotu podatku, szczególnie w przypadku deklaracji składanych elektronicznie, ma niewielki sens praktyczny. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w zeszłym roku pieniądze wysyłane były na konta podatników średnio w 15 dni.

Było to możliwe dzięki temu, że aż 95 proc., czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie. Większość, bo aż 13,8 mln trafiła do skarbówki przez usługę Twój e-PIT. Do urzędów skarbowych wpłynęło jedynie 1,4 miliona zeznań w wersji papierowej. Dzięki temu mogły być szybko rozliczone.

: