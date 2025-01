na pierwsze dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie), na drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie), na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie), na czwarte i każde kolejne dziecko: 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie).

masz jedno dziecko z niepełnosprawnością – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;

masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;

Najłatwiej w Polsce rozliczyć podatki za pomocą opcji "Twój e-PIT". Jak tłumaczyliśmy, jest to jedna z dwóch elektronicznych dróg składania zeznań podatkowych. Służy do tego udostępniona przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową platforma Twój e-PIT. Najłatwiej dostać się do niej przez stronę www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit.