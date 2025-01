Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, odwołał się do humorystycznego tonu w swoim komentarzu dotyczącym rzekomego ograniczania swobody wypowiedzi w internecie, o którym od kilku dni mówi PiS. Jego wpis brzmi jednak na tyle sztucznie, że można domniemywać, iż ktoś go za niego po prostu napisał.

"Kto to Kaczyńskiemu napisał?" Nowy wpis prezesa rozgrzał internet Fot. Anita Walczewska/East News

Jarosław Kaczyński opublikował w środę nowy wpis na platformie X, w którym wyraził zaniepokojenie w sprawie tego serwisu w Polsce.

Nowy wpis Kaczyńskiego nie brzmi, jakby to on go napisał

"Chcą zamykać X? Aż tak się wystraszyli moich kotów i dobrych zasięgów? Więcej odwagi! #StopCenzurzeWsieci" – taki wpis pojawił się w serwisie X prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Patrząc na styl tego postu ciężko jednak uwierzyć, iż napisał go sam prezes PiS. "Nie chcą. Ktoś Pana w balona robi" – odpisał mu jednak ktoś z komentujących, nawiązując do samej treści wpisu.

"Prosimy o zdjęcie tego kota, który wystraszył Tuska!" – dodała inna osoba. "Mam nadzieję, że szybciej niż X zostaną zamknięci Ci, których dotyczą rozliczenia" – brzmi kolejny z komentarzy.

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński 7 grudnia zadebiutował w serwisie X Elona Muska. Prezes PiS i jego współpracownicy wybrali wówczas wymowny moment – pierwszy wpis pojawił się w czasie, gdy Rafał Trzaskowski rozpoczynał swoją prekampanię wyborczą w Gliwicach. Już wtedy pojawiły się jednak głosy, że polityk PiS nie prowadzi sam swojego profilu.

Prezes PiS na początku grudnia założył konto w serwisie X

"Witam serdecznie!" – to pierwsze słowa Kaczyńskiego, jakie pojawiły się na jego oficjalnym koncie w serwisie X. Debiut prezesa na tej platformie był o tyle zaskakujący, gdyż do tej pory prezes Prawa i Sprawiedliwości niechętnie korzystał z internetu. Nie był też obecny w mediach społecznościowych.

Z tego też powodu już w grudniu zeszłego roku wielu użytkowników zastanawiało się także, czy Kaczyński sam prowadzi swoje konto. Na profilu PiS w serwisie X pojawił się wpis wraz ze zdjęciem Jarosława Kaczyńskiego w towarzystwie Radosława Fogla, byłego rzecznika partii, a obecnie posła, oraz Mariusza Błaszczaka. Wynikało z niego, że za techniczną obsługę konta prezesa odpowiada właśnie Fogiel.

Dodajmy też, że na początku na koncie Kaczyńskiego pojawiło się więcej wpisów. Obecnie publikowane one są co kilka dni, a nawet rzadziej.

