Szokujące ceny na lotnisku Chopina. Mały krem z filtrem za 50 zł

Dlaczego na lotnisku są wysokie ceny?

Warto również zauważyć, że produkty sprzedawane na lotniskach są specjalnie dobierane do potrzeb pasażerów. Często są to artykuły, które mogą być niezbędne w trakcie podróży, takie jak kosmetyki, artykuły higieniczne czy jedzenie. Sprzedawcy doskonale wiedzą, że pasażerowie nie zawsze mają czas na poszukiwanie tańszych alternatyw i nie chcą podróżować z większymi opakowaniami. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na ceny na lotniskach, jest podatek VAT oraz opłaty celne, które obowiązują w przypadku sprzedaży produktów. Choć w strefach duty free część produktów może być sprzedawana bez VAT, to i tak inne towary, takie jak kosmetyki, muszą spełniać przepisy podatkowe. Na lotniskach konkurencja w wielu przypadkach jest ograniczona do kilku sklepów lub punktów sprzedaży, co stwarza sytuację, w której właściciele tych punktów mogą ustalać ceny wyższe niż te, które znajdziemy w standardowych drogeriach. Z kolei woda mineralna za 5 zł nikogo już nie dziwi. Ceny wody na lotniskach są praktycznie zawsze wyższe niż te, które spotkamy w sklepach spożywczych czy supermarketach. To efekt tej samej zasady, co w przypadku innych produktów – ograniczona konkurencja, specyfika sprzedaży na lotnisku oraz konieczność pokrycia kosztów operacyjnych.