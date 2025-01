Ok. godziny 3:30 w nocy z 9 na 10 stycznia na Lotnisku Chopina były prowadzone testy systemów lotniskowych. To w ich trakcie doszło do poważnej awarii zasilania. Choć na miejscu byli przedstawiciele portu, którzy od razu zajęli się naprawą usterki, to jeszcze o godzinie 7:00 sytuacja nie była idealna.