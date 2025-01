Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce, z którego rocznie korzysta około 15 milionów pasażerów. Kontrola bagażu i pasażerów, prowadzona przez Straż Graniczną i Służbę Ochrony Lotniska, jest kluczowa dla bezpieczeństwa całego ruchu lotniczego.

Tymczasem dziennikarz śledczy Radia ZET, Mariusz Gierszewski, ujawnił poważne zaniedbania w procedurach kontroli. Jak wynika z jego ustaleń, niektórzy pasażerowie wchodzili do strefy zastrzeżonej z niesprawdzonymi bagażami , a nawet odlatywali bez żadnej kontroli.

Awaria skanerów RTG na Lotnisku Chopina

W październiku 2024 roku funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili kolejną awarię urządzeń do kontroli bagażu. Z dokumentów, do których dotarło Radio ZET, wynika, że prześwietlarka RTG "zawiesiła się" na jednym obrazie, a dwóch pasażerów przeszło przez kontrolę, mimo że ich bagaże nie zostały sprawdzone. Jednego z nich udało się później zlokalizować i skierować do dodatkowej kontroli, jednak drugi odleciał bez weryfikacji.