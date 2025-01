Zawodnik MMA ma romans z eks Boxdela? Żona Filipa Bątkowskiego pokazała zdjęcia

Sprawa jest lekko skomplikowana, więc zacznijmy od tego, kim jest główny bohater afery. To Filip Bątkowski znany jako zawodnik MMA oraz manager innych znanych zawodników. Prowadził on kariery przede wszystkim Marty Linkiewicz, Filipa "Filipka" Marcinka, Klaudii Syguły czy Wiktorii Jaroniewskiej.

Zaskakujący był podpis do zdjęć z ukochaną – "Po co przeżywać traumę sama, skoro mogę się nią z Wami podzielić, oto mój mąż na "wyjeździe sportowym".

Okazało się, że zdjęcia te opublikowała na profilu Filipa Bątkowskiego jego żona, a podpis jest komentarzem do tego, co zapewne znalazła na jego telefonie. Internet zapłonął a Bątkowski zbiera słowa krytyki – zarówno od tych, którzy czekali na jego potknięcie, jak i od osób, które do tej pory stały po jego stronie, a teraz zawiodły się na kimś, kogo mieli za wzór.