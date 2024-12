Lider Konfederacji w kwietniu zapewniał jednak reporterów TVN24 , że choć "rozważał" rozpoczęcie tam studiów, to ostatecznie się nie zdecydował. – Złożyłem papiery na uczelnię, ale jak oni to zaklasyfikowali, tego nie wiem – mówił polityk. I zapewniał, że nie bywał na zajęciach na tej uczelni.

Bosak i Collegium Humanum. Konfederata przedstawił dwie wersje ws. studiów

– Nigdy żadnego dyplomu od nich nie miałem, nie chciałem. I jestem zażenowany tym wszystkim, co w tej chwili wyszło w mediach – powiedział Bosak w programie "Onet Rano".

Tym razem zapewnił, że interesowało go "wyłącznie uczciwe studiowanie". – Uczestniczyłem w zajęciach, zaliczyłem pojedyncze egzaminy, natomiast niestety nie miałem czasu na studiowanie – podsumował.

O swoje tłumaczenia i zaprzeczenia, że kiedykolwiek studiował na Collegium Humanum, wicemarszałek Sejmu był też pytany ostatnio w RMF FM. Stwierdził, że "nie chciał, aby łączono go z aferą, z którą nie ma nic wspólnego". – To, co zaliczyłem, zaliczyłem absolutnie uczciwie – mówił.