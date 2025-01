Prognoza pogody na weekend. Idzie potężne ocieplenie

W sobotę będzie znacznie cieplej. Termometry pokażą nawet 8 stopni. I co jeszcze bardziej optymistyczne, w większości regionów Polski ma być pogodnie. Jedynie lokalnie mogą pojawić się marznące opady, które ograniczą widoczność do 200 metrów – podaje IMGW.

Ocieplenie w sobotę to jeszcze nic, bo temperatura naprawdę zaskoczy w niedzielę. W niektórych miejscach Polski ma być 12 stopni. Pogoda będzie zachęcać do spaceru i innych aktywności na świeżym powietrzu, gdyż to będzie kolejny słoneczny dzień.

Jednak jak podaje IMGW, od razu po weekendzie znów nastąpi ochłodzenie i wróci mróz. We wtorek (21 stycznia) maksymalna temperatura wyniesie tylko 3-4 stopnie i to w najcieplejszych miejscach Polski. Gdzie indziej będzie znacznie chłodniej.

Jeszcze chłodniej ma być w środę (22 stycznia) i czwartek (23 stycznia). Lokalnie może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, w zależności od temperatury.

Informowaliśmy też w naTemat o prognozie długoterminowej pogody do końca stycznia. W drugiej połowie miesiąca zdarzać się będą okresy, gdy termometry pokażą 9-12 stopni na plusie. Czy to oznacza, że zima pożegnała się z nami na dobre? Niekoniecznie. W trzeciej dekadzie stycznia będą możliwe krótkie okresy z zimą termiczną. Sporadycznie mogą pojawić się noce z dwucyfrowym mrozem. Śniegu będzie jednak mniej niż w czasie mijającego epizodu zimowego – czytamy na stronie Fani Pogody. Nic jednak nie wskazuje na to, by zima utrzymała się przez dłuższy czas (choćby 1 czy 2 tygodnie) w najbliższych tygodniach. Będzie raczej bardzo ciepło jak na styczeń.