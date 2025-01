Kardynał Dziwisz atakuje mężczyznę, który zgłosił go ws. pedofilii. Twierdzi, że go nie zna

Kardynał Stanisław Dziwisz odniósł się do oskarżeń wystosowanych przez mężczyznę, który zgłosił go do Państwowej Komisji ds. Przeciwdziałania Pedofilii jako swojego oprawcę. Zaprzeczył, że go zna, jednak z oświadczenia jego pełnomocnika wynika co innego.