Stanisław Dziwisz stanie przed komisją ds. pedofilii

Jak informuje Onet do przesłuchania ma dojść w lutym 2025 roku. Dziwisz zostanie przesłuchany jako osoba wskazana w sprawie. Śledztwo jednak dotyczy sprawy, a nie konkretnie jego osoby. Komisja może powołać biegłych, którzy ocenią wiarygodność oskarżeń. Jeśli zarzuty zostaną potwierdzone, księża zostaną wpisani do rejestru pedofilów.

Historyk prof. Andrzej Friszke w rozmowie z dziennikarzami Onetu wyraził sceptycyzm wobec sprawy. Przypomniał, że środowisko kardynała Karola Wojtyły było w latach 70. ściśle inwigilowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Jego zdaniem gdyby w tak obserwowanym środowisku, doszło do takich nadużyć, to byłoby to trudne do ukrycia. A funkcjonariusze zostawiliby na ten temat stosowne notatki.