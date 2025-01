Mecenas Skwarzyński odniósł się do informacji opublikowanych przez portal Onet , który jako pierwszy podał te doniesienia. W swoim oświadczeniu adwokat stanowczo zaprzeczył, jakoby kardynał Dziwisz otrzymał wezwanie przed wspomnianą komisję.

"W związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi przez portal Onet (…) konieczne jest sprostowanie szeregu niedomówień i kłamstw, jakie pojawiły się w tekstach. Co szczególnie dziwi, bowiem Redaktor doskonale wie, jakie są okoliczności osobiste i faktyczne depozycji osoby, która zgłosiła się do Redakcji i do Komisji" – brzmi treść oświadczenia.