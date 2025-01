W 2021 roku Robert N. otrzymał dwa wyroki sądowe skazujące go łącznie na dwa lata więzienia. Ale "Frog" nie stawił się do odbycia kary. Z tego powodu policjanci poszukiwali go listem gończym – niestety bezskutecznie. Jak się później okazało, skazany przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie został zatrzymany i trafił do tamtejszego aresztu.