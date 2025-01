Rozliczenia PIT 2024. Te osoby nie mogą liczyć na zwrot podatku Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Jak podaje Wprost Biznes, wśród osób, którym nie przysługują ulgi podatkowe w 2025 roku, są m.in.

osoby, które nie spełniają kryteriów dochodowych . Chodzi o to, że np. na ulgi na dziecko są limity dochodowe; osoby, które nie złożą oświadczenia w terminie. Może to spowodować, że stracimy możliwość skorzystania z ulg; osoby, które nie poniosły wydatków kwalifikujących się do ulg. Chodzi tutaj o np. ulgi na termomodernizację czy darowizny; osoby korzystający z niektórych form opodatkowania. Mówimy tutaj o m.in. ryczałcie, który ogranicza dostępność do ulg podatkowych.

Dodajmy, że jednymi z bardziej popularnych ulg są te na dzieci. Jak podano na stronach rządowych, aby skorzystać z ulgi na dziecko, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. ​​​​

Ulga na dziecko jest jedną z tych bardziej popularnych

"Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów nie wystarcza do zastosowania ulgi" – czytamy na stronie rządowej dotyczącej podatków.

Ulga przysługuje na każde dziecko:

które nie ukończyło 18 lat; które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; do 25 roku życia, jeśli np. ciągle się uczy.

Limity dochodu:

jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów; jedno dziecko z niepełnosprawnością – nie ma ograniczeń dochodów; jedno dziecko, które wychowywane samotnie, nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł; jedno dziecko i para jest małżeństwem przez cały rok – łącznie nie możecie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł; jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Ile podatnik otrzyma zwrotu? Takie kwoty podano na stronach rządowych:

na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł); na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł); na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł); na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Dodajmy też, że wiele osób czeka już na zwrot nadpłaconego w 2024 roku podatku. Na ogół chodzi o kwoty nieprzekraczające kilkuset złotych, ale zawsze warto swoje pieniądze dostać jak najszybciej. Oto sposoby na to, by urząd skarbowy zwrócił nam nadpłacony podatek w ekspresowym tempie. Opisaliśmy je w tym tekście.

