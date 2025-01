Od lat jajecznicę smażę na... mleku. Jest puszysta jak pianka i zdrowsza od maślanej

Wiem, że to brzmi dziwnie, ale pyszną jajecznicę można zrobić bez smalcu, oleju, a nawet masła. Nie dość, że będzie delikatna niczym chmurka, to zrezygnujemy z dodatkowych kalorii z tłuszczu. To świetna opcja dla osób dbających o linię, ale też tych, które z jajecznicą lubią poeksperymentować. I przygotować ją zaledwie z dwóch składników. Przepis jest banalnie prosty.