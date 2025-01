Business Insider podaje , iż od 1 stycznia właściciele garaży i miejsc postojowych w blokach płacą niższy podatek od nieruchomości. Jest to stawka dla budynków lub ich części mieszkalnych, a nie stawka tzw. budynków pozostałych, która była 10-krotnie wyższa.

Ważne zmiany w podatkach dla osób, które mają garaże

W tej sprawie zrobiło się spore zamieszanie, gdyż wielu właścicieli pojawiło się w urzędach, chcąc skorzystać z niższej stawki podatku. Chodzi o deklarację na druku IN-1. Co ważne, nie trzeba tego robić, jeśli ten druk złożyło się kiedykolwiek w przeszłości.

"Osoby fizyczne, z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły informację, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, z tytułu przysługującej im odrębnej własności lub współwłasności lokalu stanowiącego pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, nie mają obowiązku złożenia takiej informacji z tego tytułu w 2025 r." – brzmi artykuł art. 5 ust. 1 nowelizacji, co przypomina serwis.

Dodajmy też, że wkrótce będzie można rozliczyć też zwykły PIT. Najłatwiej w Polsce rozliczyć podatki za pomocą opcji Twój e-PIT. Jak tłumaczyliśmy, jest to jedna z dwóch elektronicznych dróg składania zeznań podatkowych. Służy do tego udostępniona przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową platforma Twój e-PIT. Najłatwiej dostać się do niej przez stronę www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit.