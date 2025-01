Trzaskowski z bardzo dobrym wynikiem w nowym sondażu

Jak przebiegłaby II tura głosowania? Jak podaje na swojej stronie TVP Info, "gdyby w drugiej turze spotkali się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, głosowanie też wygrałby – i to ze sporą przewagą – kandydat Koalicji Obywatelskiej". Rafał Trzaskowski zdobyłby 42 proc. głosów, a Karol Nawrocki – 29 proc.

– Częścią wizerunku Rafała Trzaskowskiego jest elitarność. Po drugie ciągnie się za nim ta historia niepojechania na debatę do Końskich. Do tego żywa jest pamięć, że wydarzenia w kampanii Trzaskowskiego w 2020 roku odbywały się tylko w największych miastach, co akurat nie jest zupełnie zgodne z prawdą, ale obraz medialny był zupełnie inny – powiedział nam ekspert.