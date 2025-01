Dodatkowo wszyscy panowie, oprócz Sławomira Sierakowskiego, są kojarzeni z sympatią raczej dla prawej strony sceny politycznej. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej i Kondrat Piasecki z TVN24 od lat są przez część internautów postrzegani jako łagodni w ocenianiu prawicowych polityków, podobnie jak od jakiegoś czasu portal Onet , któremu szefuje Bartosz Węglarczyk. Oczywiście to kwestia opinii, można też powiedzieć: mamy wolny rynek i skoro te redakcje zdołały "załatwić" sobie wywiad z Zełenskim, trzeba im tylko życzyć powodzenia.

Na marginesie fakt, że Zełenski uciekał od tego tematu, odpowiadał na pytania niby poprawnie, ale wymijająco i chłodno, zupełnie nie zadając sobie trudu, żeby choćby udać, że obchodzą go emocje Polaków i je rozumie – także zastanawia.

"Kim dla pana był Stepan Bandera?"

Szczerze mówiąc, w momencie, gdy Zełenski wznosił się w temacie Rzezi Wołyńskiej na wyżyny dyplomacji, pomyślałam, że sytuacja aż prosi się o doprecyzowujące pytanie: "Kim dla pana był Stepan Bandera?". Chętnie wysłuchałabym odpowiedzi. I mogłaby ona być znacząca dla przybliżenia charakteru samego Zełenskiego i jego poglądów oraz przyszłości stosunków polsko-ukraińskich. Niestety żaden z panów go nie zadał.

Zdaję sobie sprawę, że temat Rzezi Wołyńskiej w tym akurat momencie został wywołany przez PiS, który ima się wszystkich sposobów, żeby skłócić Polskę z Ukrainą , co jest na rękę Putinowi.

Widzę, że Tuska, który jest bardzo dobrym i zręcznym politykiem, niejako postawiono pod ścianą – gdyby nie podjął tego tematu, PiS zdominowałby nim kampanię wyborczą i rozegrał go przeciw Koalicji i Trzaskowskiemu. To nie pierwszy raz, gdy Tusk inteligentnymi posunięciami "neutralizuje" propagandowe i dezinformacyjne zapędy PiS i Kremla. Prawdą też jest też, że w czasie gdy Polska ma o wiele większe problemy niż zaszłości historyczne, należałoby z tym tematem poczekać, zamiast wplatać go w napięte w tej chwili stosunki polsko-ukraińskie.