800 plus Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Reklama.

Świadczenie z rządowego programu "Rodzina 800 plus" przyznawane jest na konkretne okresy rozliczeniowe, które trwają od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Jeśli ktoś chce przedłużyć świadczenie, musi złożyć kolejny wniosek. Warto pilnować przy tym kluczowych terminów.

Kiedy złożyć wniosek o 800 plus w 2025 roku?

Nowe wnioski na 800 plus można składać już od 1 lutego i warto zrobić to bez zwłoki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że jeśli złożymy wniosek do 30 kwietnia, to zachowamy ciągłość wypłaty świadczenia. W takim przypadku wypłata pieniędzy w ramach nowego okresu świadczeniowego nastąpi od razu po zakończeniu poprzedniego, czyli najpóźniej do 30 czerwca.

Reklama.

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

Co ważne, tylko złożenie wniosku do końca czerwca oznacza, że świadczenie wychowawcze będzie wypłacone za cały okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jeśli ktoś złoży wniosek po 30 czerwca, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzina 800 plus

Dodajmy, że przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko przez internet. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Prawo do świadczenia wychowawczego jest niezależne od dochodów rodziny, jest wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu.

A co Polacy myślą o 800 plus? Po ośmiu latach od wprowadzenia 500 plus ponad połowa Polaków uważała, że świadczenie trzeba... znieść lub ograniczyć. Za podnoszeniem kwoty tej formy wsparcia rodzin było jedynie 15 procent Polaków. Pokazał to sondaż SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Reklama.

: