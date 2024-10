Zresztą w "prawych" mediach społecznościowych już głośno o tym, że TEN sondaż to przygotowanie do skasowania 800+. To oczywista bzdura, ale faktem jest, że atmosfera wokół tego programu socjalnego gęstnieje.

Co mówi TEN sondaż?

Odmienne zdanie ma 40,6 proc. respondentów. 25 proc. ankietowanych opowiedziało się za utrzymaniem świadczenia 800 plus w obecnej formie, a 15,6 proc. badanych chce, by było dodatkowo podnoszone. Tylko 5,7 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, nie ma zdania w tej sprawie.

Czemu rosną obawy o 800+?

Program "Rodzina 500 plus" został wprowadzony w kwietniu 2016 r. Początkowo świadczenie przysługiwało na każde kolejne dziecko aż do ukończenia 18 roku życia. Od lipca 2019 r. 500 zł miesięcznie otrzymywała każda rodzina z dzieckiem, bez względu na zarobki.

Jeśli ktoś ma dziecko, na które pobiera 500+ od początku istnienia świadczenia, to łącznie dostał już prawie 55 000 złotych. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł.

Podwyżka świadczenia z 500 do 800 zł to wzrost o 60 proc. Skoro 500+kosztowało ok. 41 mld zł rocznie, to rachunek za 800+ zamknie się kwotą prawie 66 miliardów. Rok temu ówczesna ministerka pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg określiła ten koszt nawet na 70 miliardów złotych. Niedawno okazało się, że to jednak ok. 63,7 mld zł.