Podatek od nieruchomości 2025. Rząd ustalił maksymalne stawki

Zgodnie z nowymi przepisami, stawki maksymalne podatku od nieruchomości wzrosły średnio o 2,7 proc. w stosunku do 2024 roku. Dla budynków mieszkalnych i mieszkań stawka wzrosła do 1,19 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą , takich jak biura, sklepy czy magazyny, maksymalna stawka wynosi 34 zł za metr kwadratowy. Dodatkowo, jeśli nieruchomość jest wykorzystywana do celów zdrowotnych , podatek wzrasta do 6,95 zł za każdy metr kwadratowy.

Co decyduje o ostatecznej kwocie podatku od nieruchomości?

Ostateczne stawki podatku od nieruchomości ustalają rady gmin w drodze uchwały. W praktyce oznacza to, że każda gmina może indywidualnie dostosować wysokość podatków, ale nie będzie mogła ustalić ich wyżej niż maksymalne stawki określone przez Ministerstwo Finansów . W większości przypadków gminy wybierają najwyższe dopuszczalne stawki, co oznacza, że wielu mieszkańców może spodziewać się podwyżek.

Nowe przepisy, które mogą zaskoczyć Polaków w 2025 roku

Wzrost stawek podatku od nieruchomości to nie jedyna zmiana, która wejdzie w życie w 2025 roku. Zaskoczyć mogą nowe przepisy dotyczące ogrodzeń, które teraz traktowane są jako "budowla" i mogą podlegać opodatkowaniu. Dotyczy to jednak tylko osób prowadzących działalność gospodarczą na danej posesji – zwykli właściciele domów nie muszą się martwić tym dodatkowym podatkiem.

Zmiany obejmują również właścicieli garaży. Jeśli posiadamy garaż, który jest częścią budynku mieszkalnego, to podatek będzie naliczany jak za lokal mieszkalny. Jednak gdy zainwestowaliśmy w garaż wolnostojący, to mamy mocne powody do zmartwień, gdyż stawki wzrosły drastycznie – nawet do 11,48 zł za metr kwadratowy. To zmiana, która w 2025 roku szczególnie dotknie właścicieli niezależnych garaży. A co za tym idzie – odbije się również na wynajmujących, na których zapewne spadnie odpowiedzialność pokrycia tych dodatkowych kosztów.