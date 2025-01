Czasami zdarza się, że musimy przelać większą kwotę na konto, czy to w ramach rozliczeń, czy po prostu wsparcia bliskiej osoby. Może nam się wydawać, że skoro to nasze pieniądze, to możemy nimi swobodnie dysponować. Jednak okazuje się, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, a kwota, jaką możemy przelać na konto, jest ograniczona przepisami.