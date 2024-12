Można się oczywiście zastanawiać, czy rzeczywiście prawdziwi przestępcy ujawnialiby swoje zamiary w taki sposób, jednak osoby odpowiedzialne za kontrolę transakcji muszą mimo wszystko zareagować na takie przypadki. To tak jak z zostawieniem bagażu na lotnisku: nigdy nie wiadomo, co się tam kryje.

Jakie są "zakazane tytuły przelewów"? Prawniczka podała przykłady

– To, co może nam się wydawać śmieszne, zabawne, niekoniecznie z punktu widzenia banku, kontrolerów systemu bankowego, będzie równie zabawne. Jeżeli mamy tytuł przelewu "nie wydaj na głupoty", to myślę, że z tego powodu nie będziemy mieć konsekwencji – mówiła w "Dzień Dobry TVN" prawniczka Karolina Pilawska.

Jednak tytuły po bandzie to co innego. – Natomiast jeśli wpiszemy: "za bombę", "na materiały wybuchowe", "na narkotyki", "za okup" czy "za zabójstwo", to wtedy możemy się już narazić na odpowiedzialność i przede wszystkim kontrolę ze strony banku i osób, które to sprawdzają – ostrzegała.