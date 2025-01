Napadli go, porwali i grozili. Wstrząsające wydarzenia w Osinowie Dolnym

W Osinowie Dolnym, w województwie zachodniopomorskim, doszło do porwania. W piątkowy wieczór 17 stycznia 45-letni mężczyzna został napadnięty podczas pakowania papierosów do swojego auta. Napastnicy obezwładnili go, skrępowali ręce i zmusili do wejścia do dużego białego busa.