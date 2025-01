Takko Fashion zamyka część sklepów w Polsce

Jednak w ubiegłym roku liczba ta zmniejszyła się do 41. Dlaczego firma, która w 2024 roku odnotowała wzrost przychodów o 5,6 proc., mierzy się z trudnościami? Według oświadczenia przedstawicieli Takko Fashion, decyzja o zamknięciu niektórych sklepów była spowodowana spadkiem ich rentowności.

Takko Fashion zostało założone w 1982 roku i specjalizuje się w sprzedaży detalicznej tekstyliów. Firma należy do koncernu Hettlage Group. Początkowo funkcjonowała pod nazwą "Modea", jednak w 1999 roku przeszła rebranding, przyjmując nazwę Takko ModeMarkt GmbH & Co. KG.

Tę markę kosmetyczną Polki pokochały na zabój. Teraz znika z Polski

Jak pisaliśmy w naTemat, są niestety i inne sieci, które nie dały rady utrzymać się na polskim rynku, a ich zniknięcie jest bezpowrotne. Mowa tu o marce The Body Shop, która wycofa się z Polski jeszcze w lutym tego roku.

To kiepska wiadomość dla wielu miłośniczek tych naturalnych kosmetyków. Sieć działała w Polsce od 1992 roku, gdy pierwsze sklepy pojawiły się w dużych miastach. Były synonimem luksusu, jednak ostatecznie zabrakło dla nich miejsca na polskim rynku.

"Pod koniec stycznia (26.01) sklep internetowy thebodyshop.pl oraz program lojalnościowy Love Your Body Club przestają działać. "Wciąż możesz wykorzystać kupony za punkty uzbierane w Love Your Body Klub zarówno w sklepie internetowym, jak i w sklepach stacjonarnych do 26.01.2025" – przekazała firma.