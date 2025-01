Filip Chajzer przez wiele lat był związany ze stacją TVN , w której prowadził takie programy jak "Mali giganci" (2015-2017) i"Hipnoza" (2018). Dziennikarz wcielał się również w rolę prezentera śniadaniowego show "Dzień Dobry TVN" , w którym pracował z drobnymi przerwami od 2014 do 2023 roku. Mogliśmy oglądać go także w reality show "Ameryka Express", kilku odcinkach specjalnych teleturnieju "Milionerzy", a nawet w gościnnie w serialu dla młodzieży "Szkoła".

W ubiegłym roku Chajzer był uczestnikiem 14. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" Polsatu. Później zniknął z telewizji, by prowadzić budkę z kebabem o nazwie Kreuzberg Kraft Kebap. Wówczas planował też wziąć udział w zawodach Fame MMA, ale ostatecznie zrezygnował z walki.