Z początkiem września " Dzień dobry TVN " ruszyło ze specjalną akcją. Oprócz stałego grona prowadzących, do którego należą: Dorota Wellman i Marcin Prokop , Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Maciej Dowbor i Sandra Hajduk, pojawiają się również nowi, nietypowi gospodarze.

"W tym sezonie specjalne gwiazdy staną się częścią redakcji. Będą nie tylko współprowadzącymi. Wcielą się w role reporterów, kucharzy, kierowników planu, prezenterów pogody. Każdego tygodnia do 'Dzień Dobry TVN' dołączy inna gwiazda. Łącznie będzie to aż 10 osobowości ze świata kultury, sportu, życia publicznego" – wyjaśniano niedawno w komunikacie.

Nagłe zmiany w specjalnej akcji "Dzień dobry TVN" w obliczu powodzi

W tej sytuacji dziennikarz postanowił przełożyć swój występ o tydzień.– Jak wiecie, miałem mieć swój tydzień w TVN-ie i oczywiście będę go miał od 7 października. Wiemy, jaka jest sytuacja w Polsce na południu, co się dzieje, więc są ważniejsze sprawy – mówił, nawiązując do trudnej sytuacji mieszkańców Dolnego Śląska, którzy mierzyli się ze skutkami kataklizmu.