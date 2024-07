W mediach trwa burza wokół Filipa Chazjera. Dziennikarz wywołał zaskoczenie wśród opinii publicznej decyzją o wzięciu udziału w Fame MMA. Głos w sprawie zabrał jego ojciec, Zygmunt Chajzer. Tak wyraził się o zachowaniu syna.

Zygmunt Chajzer komentuje walkę Filip Chajzera w Fame MMA Fot. East News/Instagram

Media niedawno obiegła informacja, że Filip Chajzer weźmie udział we freak fightach. Takie spekulacje pojawiały się już wcześniej, jednak w poniedziałek 15 lipca oficjalnie ogłoszono, że prezenter zmierzy się w walce z Tomaszem "Gimperem" Działowym.

"Moi drodzy, to, co powiem, będzie dla mnie bardzo ważne i chciałbym wykorzystać platformę Fame MMA do powiedzenia czegoś dla mnie turbo, ale to turbo istotnego. Wiem, że moje życie już nie będzie takie samo" – przekazał Filip Chajzer podczas Konferencji Fame MMA.

Zygmunt Chajzer komentuje walkę syna

Decyzja Filipa Chajzera o wzięciu udziału w Fame MMA wielu internautom wydała się kontrowersyjna. Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu dziennikarz w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" mówił, że nie zamierza brać udziału w tego typu przedsięwzięciach. Teraz jednak wszystko się zmieniło i już niedługo stoczy on swój pierwszy pojedynek.

Redakcja portalu "Plotek" postanowiła skontaktować się z Zygmuntem Chazjerem, ojcem Filipa i znanym prezenterem telewizyjnym. W przeszłości wiele razy komentował on zachowanie syna w przestrzeni medialnej. Tym razem nie zdradził za dużo. Istnieją jednak spore szanse, że Zygmunt będzie oglądał walkę Filipa.

– Nie wypowiadam się o tym i nic nie powiem. Przepraszam serdecznie i dziękuję. Czy będę szedł na walkę? Nie powiem – odpowiedział prezenter na pytanie redaktora portalu Plotek.

Filip Chajzer tłumaczy się z udziału w Fame MMA

Filip Chajzer dodał nowy post w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do decyzji o udziale w Fame MMA. Prezenter zaczął wpis, odpowiadając na pytanie, dlaczego to robi. "Czy to się komuś podoba,, czy nie – będę się lać w FAME MMA. Dlaczego ? Bo mogę i takie mam FLOW" – napisał.

Chajzer przyznał, że początkowo kierowały nim pieniądze. Nie jest tajemnicą, że uczestnicy Fame MMA potrafią zgarnąć sporą kwotę za udział w wydarzeniu. Jednakże z czasem jego podejście i nastawienie się zmieniło.

"Czy dla pieniędzy ? Na początku myślałem, że tak. Kupiłem mieszkanie w Hiszpanii i kredyt spłaci się dość szybko. Ale to było na początku, później dotarło do mnie, że ta walka jest dla mnie mega ważna. Nie walka z kimś, a o moje nowe życie. Treningi ustawiają mi mindset jakiego nigdy nie miałem" – wyznał dziennikarz.

W ostatnim czasie wokół Filipa Chajzera jest głośno w przestrzeni medialnej. Głównie z powodu problemów z otwartej przez niego budki z kebabem oraz afery odnośnie prowadzonej przez niego fundacji. Udział w Fame MMA dodatkowo zapewnił mu rozgłos.

