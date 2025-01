Kto dostanie 14. emeryturę? W 2025 roku niektóre osoby mogą już się na nią nie załapać

W 2025 roku 14. emerytura ma wynieść 1884,61 zł brutto. To z pewnością niezły bonus do podratowania domowego budżetu, ale niestety nie każdemu przysługuje. Żeby otrzymać "czternastkę" (przelewy są automatyczne, nie trzeba się o to specjalnie ubiegać), należy spełniać kryterium dochodowe.

Jak to działa? Jeśli przysługuje nam mniej niż 2900 zł brutto (ok. 2415 zł "do ręki") emerytury, to wtedy dostaniemy całą "czternastkę". Jeśli mamy wyższe świadczenie, to wtedy obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", aż do 4630,96 zł brutto: jeśli mamy tak wysoką emeryturę, to nie możemy liczyć na ten bonus.