Choć drożyzna już tak bardzo nie doskwiera Polakom, to ceny przecież nadal rosną z miesiąca na miesiąc. I właściwie nie do końca wiadomo, czy mamy cieszyć się z tego, że w grudniu 2024 roku były "tylko" o 4,8 proc. niższe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej.

Chemia gospodarcza nowym królem drożyzny

Z ostatniego raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" wynika, że w grudniu 2024 roku na 17 monitorowanych kategorii podrożały wszystkie: w przedziale od 0,2 proc. rok do roku do 10,3 proc. rok do roku. Podobnie było w listopadzie. Ceny wzrosły jednak wówczas od 0,2 proc. do 16,6 proc.